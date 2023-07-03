В Ростовской области здоровый мужчина жил на пособия по инвалидности

Семь лет дончанин незаконно получал выплаты по инвалидности
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В одном из районов Ростовской области местный житель оформил липовую справку об инвалидности второй степени и с ней пошел в органы соцзащиты. Об этом сообщил источник издания в правоохранительных органах региона.
Благодаря этому документу он оформил пособие по инвалидности, а также - льготы на оплату коммуналки.
Семь лет, с 2016 по 2022 годы, здоровый по факту, но больной по документам, дончанин получал от государства пособия.
Так, за эти годы ему выплатили 780 тысяч рублей.
Но потом о махинациях узнали правоохранительные органы.
- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» , - прокомментировала помощник прокурора Родионово-Несветайского района Альбина Кармеева.
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