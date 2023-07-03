В Ростовской области планируют обновить и расширить участок трассы до границы с ДНР

По итогам ремонта количество полос увеличат с двух до четырех Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области начали искать подрядчика, который разработает проект капремонта трассы от поселка Матвеев Курган до села Авило-Успенка (до границы с ДНР). На эти цели из областного бюджета планируют выделить 48,8 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.

Известно, что заказчиком работ выступает региональный Минтранс. Исполнителя по итогам конкурса утвердят 20 июля 2023 года.

Победитель тендера должен продумать обновление проезжей части, организацию дорожного движения на время капремонта, а также провести различные виды изысканий, от геодезических и геологических до экологических. Необходимо оценить состояние существующей дороги. Эти работы должны быть выполнены до 15 декабря 2024 года включительно.

Добавим, после ремонта участок трассы останется дорогой II категории, но количество полос увеличат с двух до четырех. Расчетная скорость движения составляет 120 км/ч. Проезжую часть улучшат в рамках региональной госпрограммы «Развитие транспортной системы».

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