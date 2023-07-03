Футболку с матерной надписью предлагают купить детям в Ростове

Майку с "необычной" надписью заметили в одном из магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из магазинов Ростова предлагают купить футболку с матерной надписью для детей. Жителей донской столицы возмутило такое положение вещей. Об этом они сообщили в соцсетях.

Как вы считаете, стоит порвать такую футболку из отдела подростковой одежды? И вообще, владелец магазина и продавцы в курсе, что они выставили на продажу? Или купить да выкинуть, создав магазину спрос? – пишут ростовчане.

Жители донской столицы добавляют, что вещь продают в магазине на улице Нансена.

Если подробнее об изображении на футболке, то на ней отпечатан якобы новый алфавит. На самом деле это знакомые всем буквы русского алфавита. Но идут они в другой последовательности и образуют нецензурные выражения.

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Ситуацию ростовчане ранее обсудили в социальных сетях. (Подробности)