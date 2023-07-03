Ростовчанам предлагают провести два незабываемых дня в Абрау-Дюрсо

Абрау-Дюрсо — место для разностороннего семейного отдыха. Фото: Максим Бессалый

В Абрау-Дюрсо 8 и 9 июля 2023 года для детей и взрослых пройдет большой летний фестиваль Abrau Junior в Арт-парке «Абрау-Дюрсо». Специальный гость — поп-рок-группа «Космонавтов Нет». Событие станет главным для детей и их родителей, отдыхающих на курорте, и создаст незабываемую атмосферу для увлекательного семейного отдыха.

Фестиваль Abrau Junior — это пространство, где дети смогут развиваться, находить вдохновение и знакомиться с новыми друзьями. В Арт-парке «Абрау-Дюрсо» на берегу озера Абрау появятся локации с многообразием развлечений и активностей. Независимо от возраста каждый посетитель найдет что-то интересное для себя.

Фестиваль предложит уникальные возможности для развития, творчества и активного отдыха. На главной сцене под куполом амфитеатра Абрау-Дюрсо пройдут конкурсы с ведущим и подарками от Центра туризма «Абрау-Дюрсо», криошоу, научное шоу, интерактивы с аниматорами и танцевальные мастер-классы от школы-студии «Тодес», на которых посетители научатся новым движениям и испытают себя на танцполе. Для любителей искусства и творчества будет организована арт-зона с многочисленными мастер-классами под руководством опытных преподавателей. На игровой площадке дети всех возрастов смогут развлечься свободной игрой, а в зоне игр на траве пройдут битвы на «гигашашках» и тренировки от футбольного клуба «Энергия».

Также на фестивале будет работать тир, бьюти-зона, пройдут занятия по робототехнике и решению математических головоломок. Попробовать любимые блюда или что-то новенькое гости смогут на праздничном фуд-корте с едой на любой вкус для маленьких и взрослых. А пока дети заняты на мастер-классах, родители смогут расслабиться в зоне отдыха с мягкими пуфами или устроить пикник на лужайке парка. На акватории озера будут организованы прогулки на водном трамвайчике и катамаранах.

Шоу фонтанов на празднике не оставит никого равнодушным. Фото: Станислав Бойко

Главным событием вечера станет выступление специального гостя — поп-рок-группы «Космонавтов Нет». Их музыка — это уникальный синтез инди-дэнса, хип-хопа и гиперпопа. Песни «Мятой», «Космические сны», «Моя зима» и многие другие треки уже завоевали популярность в социальных сетях и у молодежи.

Денис Заболотний, генеральный директор Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

— С каждым годом все больше гостей Абрау-Дюрсо приезжают на курорт с детьми. Сейчас Абрау-Дюрсо — место для разностороннего семейного отдыха, где каждый находит занятие по душе. Поэтому мы хотели создать по-настоящему семейное событие, которое объединит и увлечет детей и родителей, позволит им провести время вместе увлекательно и с пользой. На фестивале соберутся одни из лучших представителей индустрии детских развлечений региона. Уверены, что гости запомнят наш большой семейный праздник, увозя с собой теплые эмоции после отдыха в Абрау-Дюрсо.

Подробнее о фестивале Abrau Junior и способах приобретения билетов можно узнать по ссылке https://juniorfest.visitabrau.ru/

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