Пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС выписали из больницы

Выписали всех пациентов, поступивших после пожара
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Ростовской области из больницы выписали троих пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС. Эту информацию сегодня, 3 июля, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
- Все выписаны, - прокомментировали в ведомстве.
Напомним, 14 июня 2023 года вспыхнула кровля 6-го энергоблока ГРЭС, площадь горения составила 200 кв. метров. Пожар потушили в 16:26. Три человека оказались госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Из-за нештатной ситуации без электричества тогда остались тысячи потребителей. Однако медицинских учреждений и социальных объектов это не коснулось.
Предварительно, огонь разгорелся из-за выброса газовоздушной смеси во время плановых работ.
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