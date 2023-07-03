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НовостиОбщество3 июля 2023 9:57

Пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС выписали из больницы

Под наблюдением медиков находились три человека
Ангелина СКИБА
Выписали всех пациентов, поступивших после пожара

Выписали всех пациентов, поступивших после пожара

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области из больницы выписали троих пострадавших при пожаре на Новочеркасской ГРЭС. Эту информацию сегодня, 3 июля, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

- Все выписаны, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 14 июня 2023 года вспыхнула кровля 6-го энергоблока ГРЭС, площадь горения составила 200 кв. метров. Пожар потушили в 16:26. Три человека оказались госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Из-за нештатной ситуации без электричества тогда остались тысячи потребителей. Однако медицинских учреждений и социальных объектов это не коснулось.

Предварительно, огонь разгорелся из-за выброса газовоздушной смеси во время плановых работ.

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