Появилось видео ДТП с большегрузом, который раздавил минивэн

Грузовик врезался в минивэн на обочине. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В соцсетях появилось видео ДТП с участием большегруза и минивэна. Фура врезалась легковушку 2 июля на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе.

На кадрах видно, как грузовик MAN съезжает с дороги на обочину, где в этот момент находится Volkswagen Multivan. Фура наезжает прямо на минивэн, после чего уходит в сторону. После этого легковушка переворачивается на крышу.

Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по области, в аварии пострадали четыре пассажира Volkswagen. Это 40-летняя женщина и три девочки 11, 14 и 16 лет. Их всех с травмами доставили в больницу.

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По предварительным данным, водитель грузовика врезался в легковушку, стоявшую на обочине. (Подробности)