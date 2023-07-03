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НовостиОбщество3 июля 2023 10:41

Ростовская область не вошла в топ-30 рейтинга качественных дорог в России

Нормам отвечают 57 % трасс донского региона
Ангелина СКИБА
Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения

Речь идет о дорогах регионального и межмуниципального значения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область по итогам 2022 года заняла 31 место в России по качеству местных дорог. Федеральный рейтинг сформировали аналитики РИА «Новости».

Судя по таблице, доля трасс регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормам, на Дону составила 57 %.

Плотность участков с твердым покрытием - 270,4 км на 1000 кв. км территории.

Добавим, всего по стране требованиям соответствуют немногим более половины автодорог. Высокие показатели по числу качественных проезжих частей зафиксировали в 41 субъекте, в 44 территориях цифры оказались ниже.

Больше всего хороших дорог, 97,6 %, в Москве. Замыкает рейтинг Архангельская область, там стандартам соответствуют 13,3 % магистралей.

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