Тысяча многодетных семей в Ростовской области получат в 2023 году земельные сертификаты

Рассчитывать на сертификат может семья, в которой родился третий или последующий дети. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области тысяча многодетных семей в 2023 году смогут улучшить жилищные условия благодаря земельным сертификатам. Такой мерой поддержки с 2020 года пользуются жители Таганрога, Батайска и Ростова. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

– На сегодня уже 506 семей получили средства сертификата и направили их на покупку жилья, строительство индивидуальных жилых домов и погашение ипотечных кредитов, - сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Всего в этом году на предоставление сертификатов областным бюджетом выделено 530 миллионов рублей.

Сегодня размер земельного сертификата — 530 917 рублей. Рассчитывать на его получение может семья, где родился третий или последующий дети.

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