Россияне стали чаще открывать вклады сроком на полгода

Фото: пресс-служба ВТБ

По оценке экспертов, российские вкладчики постепенно меняют стратегию своих сбережений. Если год назад на фоне высокой доходности по краткосрочным депозитам основным спросом клиентов пользовались инструменты сроком на 3 месяца, то по мере расширения горизонта планирования и снижения ставок начал расти спрос на вклады до полугода.

В результате доля среднесрочных депозитов во втором квартале существенно превысила показатели аналогичного периода 2022 года. Так, в ВТБ доля открытых сроком на 6 месяцев депозитов составила 53%, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Одновременно снизился спрос на краткосрочные инструменты. По статистике во втором квартале они занимают около 32%, тогда как год назад – 62%. Доля «длинных» вкладов по итогам апреля-июня составила 15%, увеличившись за год на 7 пп.

- Депозиты в рублях остаются одним из самых востребованных способов вложения средств у российских вкладчиков. При этом население предпочитает диверсифицировать свои сбережения, сочетая несколько банковских продуктов. По нашим данным, наибольшей популярностью пользуется комбинация депозита и накопительного счета, который позволяет получать доходность на остаток средств, а также снимать и вносить деньги в любой момент. Такой подход оправдан, так как помогает не только создать финансовую «подушку», но и более гибко распоряжаться деньгами, – прокомментировала начальник управления «Сбережения» Наталья Тучкова.