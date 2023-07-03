Наркотики в тюрьму пытались передать с кофе и чаем в Ростовской области

Гранулы коричневого цвета нашли в пакете с чаем. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

В Ростовской области в разные следственные изоляторы заключенным пытались передать наркотики. Передающая сторона рассчитывала, что это удастся сделать с помощью кофе или чая, сообщается на сайте ГУФСИН России по Ростовской области.

3 июля при досмотре передачи на имя обвиняемого в пакете с чаем обнаружили гранулы коричневого цвета, предположительно наркотического содержания, – пояснили в управлении.

30 июня уже в другом СИЗО «сюрприз» нашли при досмотре в пакете с растворимым кофе. В нем был обнаружен белый порошок. Вероятно, он тоже является наркотическим средством.

В отношении тех, кто принес чай и кофе с «подарками» могут быть возбуждены уголовные дела по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработки наркотических средств. И это может грозить лишением свободы.

Материалы дела направлены в полицию, где им дадут правовую оценку.

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