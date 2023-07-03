В Ростовской области коммунальную организацию наказали за сточные воды, попавшие в балку

Предприятие добровольно возместило весь нанесенный ущерб Фото: Аца КОШТЭ

В Ростовской области одну из коммунальных организаций наказали на 131 тысячу рублей за сточные воды, которые попали в балку Овсяную в поселке Реконструктор. Об этом 3 июля сообщает управление Росприроднадзора.

Нарушение зафиксировали после жалобы. Специалисты во время выездной проверки выяснили, что канализационные сбросы попали в балку из колодца по железобетонному желобу.

- Лабораторные исследования подтвердили превышение нормативов допустимых сбросов, установленных декларацией предприятия о воздействии на окружающую среду. После этого организацию привлекли к административной ответственности, - говорится на сайте управления Росприроднадзора.

Известно, что предприятие добровольно возместило весь нанесенный ущерб. Теперь ситуацию должны рассмотреть в Ростовской межрайонной природоохранной прокуратуре.

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