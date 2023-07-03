В Ростове два человека пострадали при столкновении автобусов

Еще одно ДТП с автобусом произошло накануне, 2 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове произошло ДТП с участием двух автобусов. Происшествие случилось на проспекте Михаила Нагибина вечером 3 июля. Об этом очевидцы сообщили «КП-Ростов-на-Дону».

Ростовчане рассказали, что столкнулись автобусы № 63 и 65. В результате травмы получили два человека. Их госпитализировали.

Напомним, 2 июля на проспекте Стачки водитель легковушки врезался в автобус № 34. В аварии никто не пострадал.

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В момент аварии в общественном транспорте находились 10 человек. (Подробности)