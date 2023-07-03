Жителя Ростовской области заподозрили в смертельной поножовщине

Задержанного взяли под стражу на время следствия Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области по подозрению в убийстве задержали 43-летнего жителя Кагальницкого района. Мужчина сейчас находится под стражей, сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

- Во время допроса подозреваемый полностью признал свою вину. В связи с этим суд утвердил решение об аресте. Сейчас еще выясняются детали уголовного дела, - прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, смертельная поножовщина произошла 30 июня. Предполагаемый преступник в состоянии опьянения начал спорить с 65-летним знакомым, а потом и вовсе напал на него с ножом. Мужчина несколько раз ударил оппонента, задев шею. Пострадавший в итоге умер на месте.

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