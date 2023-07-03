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НовостиОбщество3 июля 2023 15:32

В Ростове-на-Дону завершились работы по высадке летников

На территории города высадили больше 900 тысяч цветов
Лейла МИРИШОВА
На территории города высадили больше 900 тысяч цветов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

На территории города высадили больше 900 тысяч цветов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове подошли к концу работы по высадке летников. Об этом сообщил на своей странице в соцсети сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

За время работы на территории города высадили больше 900 тысяч цветов. Так, на ростовских клумбах появились десятки разных растений. Например, разноцветные тагетисы, бегония, алиссум, агератум, газания, катарантус, петуния и многие другие растения.

- Цветы украсили круговые развязки, въездные группы в районы города, скверы, улично-дорожную сеть. Ведь задача города - не просто создать красивые зеленые пространства, но и поддерживать их в цветущем состоянии, - отметил глава администрации.

Коммунальными службами города каждый день проводятся работы по уходу за насаждениями.

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