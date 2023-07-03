В основном это озимые ячмень и пшеница Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области аграрии собрали первые 80 тысяч тонн зерна нового урожая. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава региона Василий Голубев.

Так, аграрии собрали в основном озимые ячмень и пшеницу. Первыми по уборке урожая стали сельхозработники из Пролетарского, Сальского, Ремонтненского, Азовского и Неклиновского районов.

К ним присоединяются хлеборобы из других территорий Дона.

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