Донской сельхозпроизводитель "Плоды Приазовья" получил финансовую поддержку в размере 13 млн рублей

Донской сельхозпроизводитель​ получил финансовую поддержку в размере 13 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сельскохозяйственная компания Ростовской области «Плоды Приазовья» получила финансовую поддержку от ВТБ в размере 13 млн рублей для ведения текущей деятельности. Финансирование было предоставлено по льготной программе Минсельхоза РФ №1528.

Сады «Плоды Приазовья» расположились в Азовском районе Ростовской области и занимают 1,4 тыс. гектаров. В год компания собирает в среднем до 500 тон яблок и 20 тон черешни, которые поставляет не только на рынки Ростова и области, но и других российских городов, среди них - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

- Мы всегда готовы поддержать аграриев региона, в том числе в рамках льготных государственных инструментов. И для банка неважно, крупный это игрок в сегменте АПК или маленькая компания, масштабный инвестиционный проект или финансирование для поддержания текущей деятельности хозяйств, — прокомментировал Юрий Авдеев, управляющий банка ВТБ в Ростовской области — вице-президент.

Как отметил руководитель сельскохозяйственной организации Юрий Петренко, благодаря финансированию компания своевременно подготовилась к активному сезону, закупила необходимые материалы для обеспечения бесперебойной работы предприятия — удобрения, дизельное топливо и запасные части для технического парка компании.