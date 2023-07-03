В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели девочки под футбольными воротами

Трагедия произошла в Зимовниковском районе. Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту гибели школьницы под футбольными воротами. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, 30 июня во время игры на футбольном поле на 11-летнюю девочку упали ворота. Конструкция попала школьнице по голове. От полученной травмы она скончалась на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

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