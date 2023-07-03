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НовостиОбщество3 июля 2023 17:51

В Ростове ущерб от действий ЧВК «Вагнер» составил больше 92 млн рублей

Тяжелая техника повредила порядка 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна
Лейла МИРИШОВА
Техника повредила порядка 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Техника повредила порядка 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону от действий «Вагнеров» ущерб составил больше 92 млн рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. Информацию об этом «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили в администрации донской столицы.

Так, 24 июня военные ЧВК повредили больше 12 тысяч квадратных метров дорог и 210 квадратных метров тротуара. Подрядчики уже завершили восстановление дорожного полотна. На эти работы ушло больше 28 млн рублей. Однако сейчас стоит вопрос о замене трамвайных стрелок на пересечении Горького и Буденновского. Ремонт на этом месте провели, но необходима полная их замена. Также «травмы» получили и пять единиц коммунальной техники – ущерб составил больше 67 млн рублей.

Однако власти города отметили, что окончательная сумма ущерба станет известна позже.

Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» вошла в донскую столицу и оцепила пять зданий, в числе которых был штаб ЮВО. Бойцы покинули город только к 12 часам ночи, оставив после себя разрушенные ворота цирка, поврежденные дороги и трамвайные пути.

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