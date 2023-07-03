В Ростове ущерб от действий ЧВК «Вагнер» составил больше 92 млн рублей

Техника повредила порядка 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону от действий «Вагнеров» ущерб составил больше 92 млн рублей, заявил глава администрации города Алексей Логвиненко. Информацию об этом «КП – Ростов-на-Дону» подтвердили в администрации донской столицы.

Так, 24 июня военные ЧВК повредили больше 12 тысяч квадратных метров дорог и 210 квадратных метров тротуара. Подрядчики уже завершили восстановление дорожного полотна. На эти работы ушло больше 28 млн рублей. Однако сейчас стоит вопрос о замене трамвайных стрелок на пересечении Горького и Буденновского. Ремонт на этом месте провели, но необходима полная их замена. Также «травмы» получили и пять единиц коммунальной техники – ущерб составил больше 67 млн рублей.

Однако власти города отметили, что окончательная сумма ущерба станет известна позже.

Напомним, что 24 июня ЧВК «Вагнер» вошла в донскую столицу и оцепила пять зданий, в числе которых был штаб ЮВО. Бойцы покинули город только к 12 часам ночи, оставив после себя разрушенные ворота цирка, поврежденные дороги и трамвайные пути.

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