В Ростовской области при столкновении двух легковушек погибли три человека

Еще одного с травмами доставили в больницу Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области при столкновении двух авто погибли три человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 3 июня около 17:20 на трассе «Каменск-Шахтинский - Репная - Верхне-Ясиновский - до автодороги «Волгоград-Каменск -Шахтинский».

По предварительной информации, 30-летний водитель «Лады Гранта» выехал на полосу встречного движения. Из-за чего на всей скорости врезался в автомобиль «Опель Астра», под управлением 58-летнего водителя.

В результате столкновения, водитель и пассажир «Лады» погибли на месте. От полученных травм на месте аварии погиб и водитель «Опеля», а 28-летнего пассажира с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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(Подробности)