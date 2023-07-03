В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который 16 раз ударил заточкой конвоира

Инцидент произошел в июне прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове под суд пойдет мужчина, подстреливший судебного пристава. Об этом сообщает портал 1rnd.

Согласно опубликованной информации, 50-летний мужчина нарушил закон в Пролетарском районе в июне прошлого года. Он попросил проводить правоохранителей его в уборную, в этот момент он ударил не меньше 16 раз заточкой в шею конвоира.

Затем, выхватив табельное оружие, выпрыгнул в окно. После чего он устроил перестрелку. Пули попали в пассажирский автобус. Дебошира задержали правоохранители.

- Его обвиняют в побеге из-под стражи, посягательстве на жизнь полицейского и судебных приставов, - сообщает информационный портал.

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(Подробности)