В Ростве-на-Дону 4 июля ожидается облачность и +34 градуса

Порывы ветра в этот день достигнут восьми метров в секунду Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове синоптики прогнозируют облачную и жаркую погоду. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Во вторник, 4 июля, в донской столице утром и днем ожидается ясная погода. Воздух прогреется до +34 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +32…+26 градусов. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

Отметим, что 5 июля в городе вновь будет солнечная погода и +35.

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(Подробности)