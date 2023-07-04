В Ростове полиция разыскивает мужчину, подстрелившего человека

Инцидент произошел на улице Туполева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону правоохранители разыскивают мужчину, который подстрелил человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, на улице Туполева 3 июля между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из них достал, предположительно, травматическое оружие и выстрелил в 34-летнего ростовчанина. После чего, он скрылся с места происшествия. Отметим, что госпитализация раненному не потребовалась.

- По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента и принято решение в соответствии с законодательством, – сообщили в пресс-службе.

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