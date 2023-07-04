Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 июля 2023 5:28

В Ростове-на-Дону построят жилой микрорайон на 30 га

Первый этап работ планируют завершить в 2025 году
Лейла МИРИШОВА
Первый этап работ планируют завершить в 2025 году

Первый этап работ планируют завершить в 2025 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону рядом с ТЦ «Мега» построят микрорайон на 30 га. Об этом сообщили на официальном сайте застройщика.

Согласно опубликованной информации, первый этап строительства планируется завершить к третьему кварталу 2025 года. Дома будут от 16 до 17 этажей. Также на территории нового микрорайона будет располагаться фонтан.

Проект предполагает и строительство детских садов, школы, заведений общепита и территории для занятия спортом. Сроки завершения полного строительства пока неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на месте бывшего музея космонавтики собираются построить ЖК

Возражений от жителей города по этому поводу не поступило

(Подробности)