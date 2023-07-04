В Ростове-на-Дону построят жилой микрорайон на 30 га

Первый этап работ планируют завершить в 2025 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове-на-Дону рядом с ТЦ «Мега» построят микрорайон на 30 га. Об этом сообщили на официальном сайте застройщика.
Согласно опубликованной информации, первый этап строительства планируется завершить к третьему кварталу 2025 года. Дома будут от 16 до 17 этажей. Также на территории нового микрорайона будет располагаться фонтан.
Проект предполагает и строительство детских садов, школы, заведений общепита и территории для занятия спортом. Сроки завершения полного строительства пока неизвестны.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на месте бывшего музея космонавтики собираются построить ЖК
Возражений от жителей города по этому поводу не поступило