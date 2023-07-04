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НовостиОбщество4 июля 2023 5:49

В Ростовской области разыскивают пропавшего жителя Ставропольского края

Николай Дмитриев вышел из дома и не вернулся
Лейла МИРИШОВА
Николай Дмитриев вышел из дома 2 июля и скрылся в неизвестном направлении. Фото: "ЛизаАлерт"

Николай Дмитриев вышел из дома 2 июля и скрылся в неизвестном направлении. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области без вести пропал 58-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Николай Дмитриев вышел из дома 2 июля и скрылся в неизвестном направлении. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшего – около 170 сантиметров. У него худощавое телосложение, темные волосы с залысиной и карие глаза.

В чем был одет пропавший – неизвестно.

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