Две сироты получили жилье в Таганроге после вмешательства прокуратуры

Жилье девушки должны были получить еще в 2016 году, получили - в 2023. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сироты из Таганрога получили ключи от квартир после того, как в дело вмешались сотрудники прокуратуры. Обеспечить квадратными метрами их должны были еще несколько лет назад, сообщается на сайте прокуратуры Ростовской области.

– Установлено, что две девушки относятся к категории лиц из числа детей-сирот и имеют право на получение благоустроенного жилья, однако с 2016 года им не были обеспечены. В связи с этим прокуратурой главе администрации города внесено представление, – пояснили сотрудники контролирующего органа.

После действий прокуратуры квартиры были предоставлены. Девушки наконец получили положенные им квадратные метры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году жильем обеспечат порядка тысячи детей-сирот в Ростовской области

В прошлом году на эти цели выделили около 1,8 млрд рублей (подробнее)