Предприятия Ростовской области продолжили торговать с недружественными странами

Ростовская область также продолжает развивать сотрудничество с дружественными странами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Промышленные предприятия Ростовской области продолжили сотрудничество с некоторыми компаниями из недружественных стран. Об этом на заседании экспортного совета сообщил первый заместитель главы Минпромэнерго Дона Вячеслав Тимченко.

- Зачастую донские производители сталкиваются с ситуацией, когда контрагенты из недружественных стран, нуждаясь в нашей продукции, сохраняют поставки через усложнение логистических цепочек, - отметил Вячеслав Тимченко.

При этом, по словам чиновника, отдельные «североамериканские и европейские потребители отказались от исполнения ранее заключенных договоров». Это отразилось на отгрузках, но предприятия региона сейчас «находят решения и продолжают реализовывать свои инвестиционные проекты».

Вместе с этим Ростовская область продолжает развивать взаимодействие с бизнесом в дружественных странах, в том числе на территориях Ближнего Востока, Азии, Африканского континента и СНГ.

- Ситуация открывает много возможностей. Найдены новые рынки сбыта, упор делается на долгосрочные контракты. Например, были подписаны соглашения с узбекскими партнерами на выставке «Иннопром. Центральная Азия». Также наши предприятия связаны с белорусскими партнерами. У нас приобретаются товары легкой промышленности, запчасти, комплектующие, подшипниковая продукция, оборудование для АЭС, котельное оборудование, - прокомментировал Вячеслав Тимченко.

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