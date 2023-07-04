Фонд «Защитники Отечества» в Ростовской области получил более 500 обращений за месяц

Часто заявителям требовалась помощь в оформлении документов для получения статуса ветерана или инвалида боевых действий. Фото: правительство области.

В Ростовской области филиал фонда «Защитники Отечества» получил за месяц более 500 обращений. Большинство из них касались различных мер поддержки. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

- За ветераном боевых действий, принимавшим участие в СВО, и его семьёй закреплен персональный координатор, который помогает в решении различных вопросов. Ни одно обращение не остается без внимания, - подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Координаторами разрабатывается индивидуальный план сопровождения. В нем указываются исполнители различных мероприятий. Сведения вносят в информационную систему и обязательно обозначают конкретные сроки исполнения плана.

Те, кто обратился в фонд «Защитники Отечества», чаще всего интересовались, как получить различные меры поддержки. Например, заявителям требовалось оформить документы для статуса ветерана или инвалида боевых действий, пройти медицинскую реабилитации или получить помощь в протезировании. Хватало обращений, когда людям требовалось соучастие в обычных бытовых вопросах.

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