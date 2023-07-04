На фестиваль «Купаловское лето на Дону» приглашают всех 8 июля

На празднике будут пускать венки в реку и прыгать через костер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежегодный фестиваль славянской культуры «Купаловское лето на Дону» состоится в Ростовской области в субботу, 8 июля. Его проведут в станице Кагальницкой, сообщается на сайте правительства региона.

- В программе фестиваля - выставка мастеров прикладного искусства, детские аттракционы, конное костюмированное представление, выступление канатоходцев из Дагестана, спортивные соревнования, гала-концерт с участием творческих коллективов Ростовской области, – уточнили в правительстве региона.

Также гости праздника смогут стать участниками пенного и лазерного шоу, увидеть фаер-шоу группы «Беркана» и выступление кавер-группы «Самый настоящий оркестр».

На фестивале можно будет попробовать блюда разных национальностей.

А еще здесь будут пускать венки в реку, прыгать через огонь и завязывать ленточки на дерево желаний.

В конце участников праздника ждет фейерверк.

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