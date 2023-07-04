Дождь и гроза ожидаются в Ростовской области 4 июля после обеда

Дожди вероятны на юге области и в районе Новочеркасска. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области в некоторых территория сегодня ожидаются дождь и гроза. Непогода может разыграться после обеда, сообщается в оперативном ежедневном прогнозе ГУ МЧС по региону.

- Ветер северо-восточный и восточный 5-10 метров в секунду, днём местами, в том числе при грозе, порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 19 до 24 градусов, по северу и западу - 16 градусов, днём – 29-34 градуса, по югу и востоку - до 36 градусов, – пояснили в управлении.

В Приазовье отмечена высокая пожароопасность.

После обеда дожди и гроза ожидаются на юге области. Например, осадки могут пройти в Егорлыкском и Песчанокопском районах. Также их можно ожидать на территории Новочеркасска и вблизи города.

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