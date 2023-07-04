Жители нескольких улиц Ростова на сутки останутся без воды

Воды не будет в том числе в школе № 91 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители нескольких улиц Ростова-на-Дону на сутки останутся без воды. Об этом сообщает пресс-служба компании «Ростовводоканал».

Так, с 8:30 6 июля до 8 утра 7 июля отключения затронут дома, находящиеся в следующих границах: Хибинский - Вятская - Манычский - Белорусская - Донецкий - 1-я Киргизская, в том числе здание школы № 91.

- Причина - переподключение коммуникаций в переулке Манычском, - разъяснили коммунальщики.

Добавим, воды также не будет с 9 утра 6 июля до 9 утра 7 июля в границах: Оружейный - Еременко - Малиновского - 339-й Стрелковой Дивизии.

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