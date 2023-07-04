В Ростовской области задержали браконьеров, которые выловили рыбы на 600 тысяч рублей

Почти полторы тысячи метров лесковых сетей изъяли у нарушителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области, в акватории Цимлянского водохранилища, сотрудники полиции задержали троих мужчин. Они подозреваются в незаконном вылове рыбы, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.

- В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2023» сотрудники полиции выявили троих жителей Ростовской области в возрасте от 36 до 56 лет, которых подозревают в незаконном вылове водных биологических ресурсов, – пояснили в ведомстве.

У мужчин была лодка с подвесным мотором, почти полторы тысячи метров лесковых сетей и рыба – карась, судак, лещ, сазан, толстолобик белый, окунь – более 900 штук. Все это полицейские изъяли.

Ущерб от действий злоумышленников оценивается почти в 600 тысяч рублей.

Выяснилось, что двое мужчин уже привлекались к уголовной ответственности. Среди правонарушений за ними числится и незаконный вылов рыбы.

Сейчас в отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в незаконном вылове водных биологических ресурсов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Нарушителей может ждать до пяти лет лишения свободы.

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