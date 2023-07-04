Похороны в Ростове подорожают с 5 октября

Перевозка тела до Ростовского кладбища составит 2516 рублей.
Фото: Иван Макеев
В Ростове с 5 октября похороны будут обходиться дороже. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. В нем определяется стоимость услуг по погребению, которые предоставляются Муниципальным унитарным предприятием "Специализированные коммунальные услуги" Ростова. Причем речь идет только об этом предприятии.
Например, предоставление и доставка гроба пока еще обходится почти в три тысячи рублей. С октября цена поднимется до 3460 рублей. Здесь речь идет о погребении. Если же выбирается кремация, то в этом случае стоимость вырастет с 2990 рублей до 3346.
Перевозка тела до Ростовского кладбища составит 2516 рублей. Пока она обходится в 2249 рублей.
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