В Ростовской области стартовала уборка зерновых

В полевых работах задействовали около 12,5 тысячи комбайнов Фото: Виталий ТИМКИВ

В Ростовской области началась хлебоуборочная кампания. Всего работами должны охватить 3,5 млн га. К этому моменту собрали уже 80 тысяч тонн зерна с 18,3 тысячи га, сообщил губернатор Василий Голубев.

- Первыми в уборочную страду вступили Пролетарский, Сальский, Песчанокопский, Орловский, Дубовский, Ремонтненский, Азовский и Неклиновский районы, - рассказал Василий Голубев.

Из собранных 80 тысяч тонн нового урожая 37,9 тысячи тонн - озимый ячмень, 41 тысяча тонн - озимая пшеница. Как отметил первый замглавы региона Виктор Гончаров, средняя урожайность на сегодняшний день составляет 43,7 тысячи тонн.

Известно, что в уборочной кампании задействовали около 12,5 тысячи комбайнов, 12 тысяч грузовых машин и 28 тысяч тракторов.

- Для эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность. За последние пять лет в регионе приобрели 2400 комбайнов, и это снизило нагрузку на одну машину на 6 %. В 2023 году общая сумма под субсидии на закупку сельхозтехники составила 520 млн рублей, - отметил Виктор Гончаров.

Добавим, этой весной в Ростовской области также засеяли яровые, всего более 1,8 млн га. Общая посевная площадь различных сельхозкультур достигает примерно 4,9 млн га.

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