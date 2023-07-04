В первом полугодии 2023 года в России автокредиты выдали на рекордные 600 млрд рублей

Результат первого полугодия превысил показатели 2021 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За первое полугодие 2023 года в России было выдано автокредитов на общую рекордную сумму 600 млрд рублей, что на 13% больше показателя 2021 года. Об этом сообщили в банке ВТБ.

При этом установлен и новый месячный рекорд по автокредитам — в июне выдано их на 125 млрд рублей. Прошлый пиковый месяц был в мае — тогда общая сумма составили 118 млрд рублей.

— Несмотря на сезон летних отпусков, в июне рынку автокредитования удалось установить исторический рекорд продаж. Это связано с реализацией отложенного спроса прошлого года, когда в сегменте наблюдались серьезные изменения, и некоторые клиенты предпочли отложить покупку транспортных средств, дожидаясь стабилизации рынка, — отметил эксперт авторынка Владимир Высоцкий. — В то же время рынок автокредитования «разгоняет» поступление китайских брендов, а также расширение производства отечественной промышленности. Свое влияние оказывает увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом и новых финансовых программ, позволяющих оперативно купить такие авто.

Эксперты отмечают, что на рынке сохраняется дефицит новых автомобилей. Из-за этого подавляющее большинство заемщиков покупают машины с пробегом. Наблюдается, также рост стоимости машин, из-за чего увеличивается и средняя стоимость кредитов.

Сейчас на рыке наибольшей популярностью пользуются отечественные автомобили «Лада» — на них приходится около четверти всех сделок банка. Потом идут Kia с 8,8%, Omoda — с 7,6%, Hyundai — с 7,1%. На Changan пришлось около 4%.