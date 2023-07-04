В Ростове 6 июля отключат холодную воду сразу в двух районах

Воды не будет в Советском и Первомайском районах Ростова. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Ростове 6 июля, в четверг, отключат холодную воду. Ростовчанам стоит задуматься о том, чтобы обеспечить себя водой на сутки. Об этом сообщается на сайте АО «Ростовводоканал».

Краны окажутся сухими в домах в районе переулка Хибинский, улицы Вятская, переулка Манычский, улицы Белорусская, переулка Донецкий и улицы 1-я Киргизская. Без воды останется и школа № 91.

В Первомайском районе отключение начнется 6 июля в 8:30 утра, а закончится в 08:00 следующего дня.

Не будет воды и в домах, расположенных в районе переулка Оружейный, улиц Еременко, Малиновского и 339-й Стрелковой Дивизии. В Советском районе без воды останутся ровно на сутки, начиная с 9.00 6 июля.

Напоминаем, что по всем вопросам отключения холодной воды в городе можно звонить на телефон горячей линии АО «Ростовводоканал» 283-17-17.

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