В Ростове продлили меру пресечения супругам, которые подозреваются в расчленении дочери

В суде продлили меру пресечения супругам, которых подозревают в убийстве дочери Фото: Андрей АБРАМОВ

В донской столице продолжаю расследовать уголовное дело, которое возбудили в отношении супругов с Суворовского микрорайона.

33-летнего Ивана и его 23-летнюю жену подозревают в том, что в начале мая они убили единственную восьмимесячную дочь. Затем расчленили ее и спрятали останки в холодильник.

Задержали мужчину и женщину по горячим следам. Обоих поместили под стражу на два месяца.

На днях, сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, суд продлил обоим еще на месяц меру пресечения. Ростовчане пробудут в СИЗО до конца июля.

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