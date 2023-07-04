«Центр-инвест» начал принимать заявки по программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Фото: пресс-служба «Центр-инвест».

Заявки по программе «зонтичных» поручительств Корпорации МСП начал принимать «Центр-инвест». В банке отмечают, что при таких условиях клиент может получить кредит даже при нехватке обеспечительного залога.

Напомним, что Корпорация МСП является федеральным институтом развития малого и среднего предпринимательства. Организация предоставляет поддержку высокотехнологичному и инновационному бизнесу. В случае «зонтичного» механизма корпорация гарантирует банку, что выполнит до 50% обязательств заемщика по кредиту.

Банк принимает участие во всех программах льготного финансирования малого и среднего бизнеса, привлекая в регион лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства.

— Новая программа «зонтичного» поручительства расширяет возможности финансирования для клиентов банка и, мы уверены, будет очень востребована среди предпринимателей юга России», — рассказала начальник управления по работе с корпоративными клиентами «Центр-инвест» Анастасия Коротун.

НАША СПРАВКА

«Центр-инвест» — один из лидеров в кредитовании проектов малого и среднего бизнеса Юга. Компания активно участвует в модернизации предприятий, развитии женского, молодежного и социального предпринимательства. Банк предлагает клиентам прозрачные условия кредитования и эффективные практики управления рисками. Это позволяет сохранять низкий уровень просроченной задолженности клиентов — в два раза меньше, чем в среднем по стране.

Реклама. ПАО КБ «Центр-инвест». Генеральная лицензия Банка России № 2225 от 26 августа 2016 г.