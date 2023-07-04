Стабильный интернет 100 Мбит/с в День молодежи в Ростове и Таганроге обеспечил «Ростелеком»

Фото: ПАО «Ростелеком».

Телеком-партнером Дня молодежи в Ростовской области выступил «Ростелеком». Национальный цифровой провайдер обеспечил площадки стабильным доступом в Интернет со скоростью 100 Мбит/с и подключил отдельный канал связи для телемоста с участием губернатора Дона Василия Голубева.

В Ростове праздник отмечали около 12 тысяч человек в парке «Левобережный». Здесь «Ростелеком» ранее уже построил сеть Wi-Fi. Гости праздника за вечер скачали около 60 Гб и отправили почти 100 Гб данных.

— Еще на стадии строительства парка мы позаботились о том, чтобы там был стабильный доступ в Интернет. Здесь есть Wi-Fi, а к шатрам через напольные кабель-каналы проложены отдельные оптоволоконные линии, — рассказал технический директор Ростовского филиала «Ростелекома» Юрий Руденко. — Это позволяет организаторам использовать онлайн-инструменты и сделать мероприятия более зрелищными, не переживая о том, что скорость передачи данных снизится из-за большого числа абонентов,

В Таганроге День молодежи отмечали в парке им. Горького около 5 тысяч человек. Организаторы подготовили интерактивные выставки, творческие мастер-классы, танцевальные батлы, викторины и спортивные состязания.

— Правительство Ростовской области понимает, что необходимо создавать больше возможностей для самореализации молодых талантов. С 2024 года на поддержку молодежных инициатив в социальной сфере направят по 10 млн рублей, которые распределят на двадцать грантов, — рассказал председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.

Уже много лет «Ростелеком» поддерживает соцпроекты, инициируемые Комитетом по молодежной политике Дона и его подразделением —Агентством по развитию молодежных инициатив. Компания - постоянный партнер форумов «Молодая волна» и «Ростов», помогает формировать призовой фонд для празднования Дня студента, участвует в подготовке других развлекательных и образовательных мероприятий.

Узнать больше о проектах, реализуемых «Ростелекомом» в национальных интересах, можно на официальном сайте компании.

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