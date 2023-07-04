В Ростовской области при столкновении «Мицубиси Лансер» и «Хендай Соната» погиб пассажир

Водитель не успел завершить обгон и столкнулся со встречным автомобилем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Предварительно, в Ростовской области, на трассе «Матвеево Курган — Авило-Успенка», 4 июля столкнулись два автомобиля. В обеих машинах находились пассажиры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- В 12.35 22-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Лансер», по предварительным данным, совершая обгон автомобиля, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, – прокомментировали в управлении.

Водитель не успел завершить обгон и столкнулся с автомобилем «Хендай Соната». За рулем последнего был 45-летний мужчина. Его машина двигалась во встречном направлении.

Столкновение оказалось смертельным для 27-летнего пассажира «Мицубиси Лансер». Также в этой машине находились пассажиры 17 и 54 лет, а также женщина, чей возраст сейчас определяется. Вместе с водителем они получили травмы.

В автомобиле «Хендай Соната» пострадали пассажиры 14, 22 и 34 лет, а также водитель.

Сейчас полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

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