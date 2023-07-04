В Ростове новый стадион на Северном будет называться «Звёздный»

На стадионе уже многое готово. Сейчас укладывается искусственный газон. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове новому стадиону, который строится в Северном жилом массиве, дали название «Звездный». Так решили сами горожане. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Голосование прошло в два этапа. Вначале были предложены разные варианты названий, из которых были отобраны пять самых популярных. А затем уже финальный этап определил лидера рейтинга, – пояснил Алексей Валентинович.

Среди популярных предложений фигурировало и название «Галактика». Однако большее число голосов все-таки было отдано за «Звездный».

Сейчас идет строительство стадиона. Он будет располагаться между улицей Добровольского и проспектом Королева, в границах верхнего и нижнего бульвара Комарова.

На стадионе уже многое готово, например, основы под покрытие для беговых дорожек и под футбольное поле. Укладывается искусственный газон.

По словам главы администрации города, скоро на «Звездном» проведут первые спортивные соревнования.

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