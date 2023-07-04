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НовостиОбщество4 июля 2023 15:09

Молодые машиностроители Дона приняли участие в форуме «Инженеры будущего»

Об участии молодых специалистов в решении стратегических задач страны рассказала Лидия Новосельцева
Оксана Круглова
Более 300 спикеров форума поделились своим опытом.

Более 300 спикеров форума поделились своим опытом.

Фото: Оксана Круглова

Работа Международного промышленного форума «Инженеры будущего» подошла к своему концу. В его работе приняла участие заместитель председателя Ростовского регионального отделения «Союза машиностроителей России», директор по персоналу ПАО «Роствертол» Лидия Новосельцева.

Она рассказала о том, как прошло мероприятие.

Так, донских машиностроителей представляла сборная команда , в состав которой вошли молодые специалисты из различных вузов и предприятий.

Всего же за все дни работы в форуме приняли участие порядка 1000 инженеров, аспирантов и студентов 26 ВУЗов из 56 регионов России, а также представители 73 стран.

Донских машиностроителей представляла сборная команда молодых специалистов.

Донских машиностроителей представляла сборная команда молодых специалистов.

Фото: Оксана Круглова

Более 300 спикеров поделились своим опытом и практическими знаниями со слушателями.

Для участников провели около 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсий и мастер-классов.

- Форум направлен на решение стратегической задачи нашей страны – обеспечение технологического суверенитета с опорой на молодых специалистов и прорывные решения в сфере отечественной промышленности и оборонно-промышленного комплекса, - прокомментировала спикер.