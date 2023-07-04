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НовостиПроисшествия4 июля 2023 15:26

Очевидцы сообщили о крупном пожаре на Мариупольском шоссе в Таганроге

По словам местных жителей, на месте работают огнеборцы
Михаил СТРИЖЕВ
На месте работают пожарные.

На месте работают пожарные.

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Таганроге произошел вспыхнул пожар в здании на Мариупольском шоссе. О происшествии сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что горит строение, расположенное вдоль трассы. На месте работают огнеборцы.

Официальная информация о возгорании пока не поступала. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Напомним, 29 июня в Шахтах загорелся многоквартирный дом. Из двухэтажки эвакуировали 40 человек. По предварительным данным, одну из квартир поджег ее же собственник.

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