Очевидцы сообщили о крупном пожаре на Мариупольском шоссе в Таганроге

На месте работают пожарные. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Таганроге произошел вспыхнул пожар в здании на Мариупольском шоссе. О происшествии сообщили очевидцы.

Местные жители рассказали, что горит строение, расположенное вдоль трассы. На месте работают огнеборцы.

Официальная информация о возгорании пока не поступала. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Напомним, 29 июня в Шахтах загорелся многоквартирный дом. Из двухэтажки эвакуировали 40 человек. По предварительным данным, одну из квартир поджег ее же собственник.

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