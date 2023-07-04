Ученый рассказал жителям Ростовской области, как не заразиться паразитами от рыбы

При температуре -18 паразиты сохраняют жизнеспособность в течение 10-12 дней Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области из-за осолонения Азовского моря в рыбе могут появляться паразиты, которых не было раньше. Эту информацию в интервью «Дон-ТР» подтвердил доцент кафедры зоологии ЮФУ, кандидат биологических наук Сергей Дудкин.

- Очаг, к сожалению, расширяется. Ранее кошачья двуустка и описторхоз были достаточно редкими заболеваниями для нас. На Дону уже наблюдаются случаи описторхоза, - отметил Сергей Дудкин.

Эксперт напомнил жителям Дона, что заражение происходит при недостаточной термической обработке.

При приготовлении нужно придерживаться следующих правил:

- Под рыбу следует подготовить отдельные разделочные доски. Их, а также инструмент и свои руки необходимо мыть сразу после работы с продуктом;

- Во время варки требуется около 20 минут кипения. Жарить следует до корочки, чтобы внутри не было сукровицы и краснинки в районе позвоночника;

- Солить рыбу рекомендуется до 10-14 суток. Скорого посола не должно быть;

- Заморозка требуется глубокая. Температура в холодильниках обычно около -18 градусов. При таких условиях паразиты сохраняют жизнеспособность в течение 10-12 дней.

Если рыба «дергается» на поверхности реки, лучше ее не вылавливать, это симптом заражения.

- До недавнего времени средняя соленость Азовского моря была 12 промилле, то есть 12 гр. соли на 1 литр воды. С 2009 года начался рост солености, а с 2019 года он достиг исторических значений и сейчас составляет 15 промилле. Такого не было никогда в истории наблюдений. Для сравнения, в Черном море 17 промилле солености, - рассказал Сергей Дудкин.

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