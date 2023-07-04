В Ростовской области двух братьев обвиняют в убийстве знакомого

Мужчин задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Морозовске двух братьев обвиняют в убийстве знакомого. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По версии следствия, 3 июля два брата 39 и 44 лет находились на территории частного дома. Между подвыпившими мужчинами и 60-летним знакомым завязался спор. В ходе конфликта братья поочередно нанесли несколько ударов ногами и руками, а затем ударили по голове металлическим предметом. От полученных травм мужчина скончался на месте. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Правоохранители задержали подозреваемых.

В отношении них возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц». Мужчинам предъявлено обвинение. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

- По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в ведомстве.

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