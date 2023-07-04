В Таганроге волонтеры учили ребят правилам безопасности на воде

Юным горожанам раздавали буклеты и листовки Фото: Александра БУДАЕВА

В Таганроге волонтеры учили ребят безопасности на воде. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Акция прошла на Пушкинской набережной и прилегающих пляжах города. Специалисты рассказали юным горожанам о правилах безопасного поведения на воде. Эта тема особенно актуальна в летнее время. Волонтеры напомнили и взрослым о том, что у водоемов не стоит забывать о безопасном отдыхе.

Ребятам раздавали информационные буклеты и листовки с иллюстрациями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в реке Дон утонул 10-летний мальчик

Всех жителей региона просят быть очень осторожными во время отдыха на берегу водоемов

(Подробности)