В Таганроге волонтеры учили ребят правилам безопасности на воде

Юным горожанам раздавали буклеты и листовки
Фото: Александра БУДАЕВА
В Таганроге волонтеры учили ребят безопасности на воде. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
Акция прошла на Пушкинской набережной и прилегающих пляжах города. Специалисты рассказали юным горожанам о правилах безопасного поведения на воде. Эта тема особенно актуальна в летнее время. Волонтеры напомнили и взрослым о том, что у водоемов не стоит забывать о безопасном отдыхе.
Ребятам раздавали информационные буклеты и листовки с иллюстрациями.
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