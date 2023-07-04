Сити-менеджер Ростова показал проект реконструкции дороги на Береговой

Проектные работы подготовлены и одобрены госэкспертизой сразу на нескольких объектах города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава администрации Ростова-на-Дону показал проект шоссе на улице Береговой. Алексей Логвиненко показал и другие дорожные объекты города на своей странице в соцсетях.

Согласно опубликованной информации, проектные работы подготовлены и одобрены госэкспертизой сразу на нескольких объектах города. Так, реконструкция пройдет по ул. Орбитальной (на участке от пер. Космический до ул. Особенная); по ул. Береговой (от пр. Богатяновского спуска до ул. 13-й линии); в границах Театрального спуска; по ул. Жданова в жилом районе Левенцовский. Также работы пройдут по ул. Тружеников (от ул. 2-ой Краснодарской до ул. Батуринской).

- Объем средств, выделенных на 2023-2024 годы на подготовку проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, составил 447,8 млн рублей, - отметил Алексей Логвиненко.

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(Подробности)