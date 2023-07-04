В Таганроге спасатели потушили пожар на Мариупольском шоссе

Пламенем было охвачено порядка 100 квадратных метров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге потушили пожар на Мариупольском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- В 20:30 полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что крупный пожар произошел вечером 4 июля. В автомобиле Hyundai произошла разгерметизация газового баллона. Пламя за считанные минуты перекинулось на гараж, в котором стояла машина. Огнем было охвачено около 100 квадратных метров. В результате ЧП, пострадал мужчина. О его состоянии пока неизвестно.

На месте пожара работали 18 спасателей и шесть единиц спецтехники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Таганроге после взрыва газа в автомобиле произошел пожар, пострадал один человек

Площадь пожара достигла 100 квадратных метров

(Подробности)