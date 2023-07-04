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НовостиПроисшествия4 июля 2023 19:13

В Таганроге спасатели потушили пожар на Мариупольском шоссе

Пламенем было охвачено порядка 100 квадратных метров
Лейла МИРИШОВА
Пламенем было охвачено порядка 100 квадратных метров

Пламенем было охвачено порядка 100 квадратных метров

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге потушили пожар на Мариупольском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

- В 20:30 полная ликвидация, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что крупный пожар произошел вечером 4 июля. В автомобиле Hyundai произошла разгерметизация газового баллона. Пламя за считанные минуты перекинулось на гараж, в котором стояла машина. Огнем было охвачено около 100 квадратных метров. В результате ЧП, пострадал мужчина. О его состоянии пока неизвестно.

На месте пожара работали 18 спасателей и шесть единиц спецтехники.

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(Подробности)