Продукция донских аграриев активно реализуется за пределами региона

За первый квартал 2023 года в Ростовской области действовали 178 ярмарок. Фото: правительство Ростовской области

Продукция донских аграриев активно пользуется спросом за пределами Ростовской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

В период санкций вопросы сбыта местной сельхозпродукции стали одними из актуальных. Торговые предприятия переходят на отечественные продукты и предпочитают сотрудничать с местными производителями. Особое внимание уделяют мелким фермерским хозяйствам. Поэтому важно поддержать их и на этапе производства продукции, и на этапе ее реализации.

Для сбыта товара на Дону действуют 42 розничных рынка, рассчитанных почти на 17 тысяч торговых мест, из которых около 11 тысяч предназначены для агропродовольственной продукции. Кроме того, активно развивается ярмарочная торговля. За первый квартал 2023 года в Ростовской области действовали 178 ярмарок.

Новым проектом в формировании каналов сбыта сельхозпродукции стали преференции для местных фермеров в размещении нестационарных торговых объектов (НТО)

Теперь они могут получать место для размещения НТО без проведения торгов, конкурсов и аукционов. Особенно успешно этот проект реализуется в Новошахтинске и Сальском районе. Там местным фермерским хозяйствам помогли наладить мобильную торговлю свежей молочной продукцией.

Параллельно департамент регионального потребрынка организует торгово-закупочные сессии. Они помогают наладить прямой контакт производителей и закупщиков. А в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса на базе федеральных торговых сетей действует проект «Фермерский островок». В марте 2023 года он открылся в Таганроге.

Вскоре может появиться еще одно перспективное направление - взаимодействие торговых сетей с отечественными производителями сельхозпродукции по системе агрокортрактации. То есть с заключением прямых долгосрочных договоров с гарантированными объемами поставок фруктов и овощей.

На внешнем рынке продукция донских аграриев также реализуется. Объем экспорта с начала года превысил 4 млрд долларов США (на 54,7% больше, чем в 2022-м). Несмотря на санкции и логистические ограничения, экспорт зерновых вырос в 2,3 раза. Продукция из Ростовской области поставляется в 100 стран мира. Активнее всего - в Турцию, Бангладеш и Египет.

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