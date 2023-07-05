В Ростове 5 июля ожидается жара до +35 градусов

Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону 5 июля ожидается жаркая погода. Об этом сообщили на сайте "Гисметео".
Так, в среду, 5 июля, в городе весь день будет солнечная погода. Днем столбики термометров покажут до +35...+34 градусов. К вечеру в городе станет немного прохладнее до +28 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 10 метров в секунду.
Отметим, что в жаркую погоду рекомендуется побольше находиться в тени, а также пить необходимое количество воды.
В четверг, 6 июля, погода в донской столице будет аналогичная.
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