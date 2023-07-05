Губернатор Ростовской области заявил, что «Автодор» не полностью завершил строительство обхода Аксая

Необходимо построить заезды к донским муниципалитетам. Фото: правительство Ростовской области

Глава Ростовской области Василий Голубев высказал несколько замечаний «Автодору» после открытия обхода Аксая. Этот вопрос губернатор обсудил в эфире программы «О главном».

По словам губернатора, необходимо построить заезды к донским муниципалитетам. Для этого нужно проанализировать насколько загружена дорога через Аксайский мост и отследить ситуацию на новом дорожном объекте.

- В случае необходимости будем корректировать вместе с госкомпанией. Я уже проезжал по этой дороге. Есть замечания, которые я высказал. Госкомпания в полном объеме дорогу еще не закончила. Сам новый участок открыт, но «Автодор» должен выполнить заезды. Должна быть возможность у путешественников с юга или из Москвы заехать, к примеру, в Старочеркасскую. Необходимо построить отдельные съезды и таким образом улучшить туристическую привлекательность, – отметил Василий Голубев.

Главная цель проекта – это сокращение пробок на въезд в Ростов, а также улучшение транспортной доступности не только донской столицы, но прилегающих муниципалитетов. Также губернатор отметил, что Ростовское транспортное кольцо готово на 88%.

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